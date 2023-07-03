الاعتماد الكلي علي الغرب.. أوكرانيا تفجر مفاجأة بشأن تأخر تزويدها بمقاتلات إف-16

قال يوري إهنات، المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الإثنين، إن كييف لا تريد الضغط على الغرب بشأن مسألة تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16، لأنها تعتمد على الشركاء في جميع الأمور.

وحسب وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرينفورم”، قال إهنات في مؤتمر صحفي، "أود أد يبدأ الغرب في تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16 في أقرب وقت ممكن، لكن من ناحية أخرى، لا أريد أن أضغط كثيرا على الشركاء، لأننا نعتمد بشكل كبير على الغرب في جميع الأمور: سواء في الاقتصاد أو في توريد الأسلحة. نحن نتفهم أنه اليوم، بدون دعم الغرب، سيكون من الصعب جدا علينا فعل أي شيء مع بلد مثل روسيا".

وأضاف أن الطيارين الأوكرانيين مستعدون بالفعل لبدء التدريب.

وشدد على أنه "يبدو أن هناك ضوءا أخضر لنقل الطائرات، وهناك عملية تدريب، ونحن بحاجة إلى المضي قدما".