30 يونيو.. أحمد شيبة عن «أنا من مصر»: أغنية جميلة لبلدي

علق المطرب أحمد شيبة، على طرح أغنية "أنا من مصر" إهداءً للشعب المصرى بمناسبة احتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.



وقال أحمد شيبة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" وزارة الداخلية أنتجت الأغنية بشكل رائع والأغنية جميلة".



وأنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية "أنا من مصر" إهداءً من الوزارة للشعب المصرى بمناسبة احتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.



الأغنية غناء الفنان أحمد شيبة ومن كلمات رضا المصرى وألحان خالد سلطان وتوزيع طه الحكيم.



ويحتفل الشعب المصري بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو وذكرى بيان 3 يوليو، الذي أنقذ مصر من حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تستهدف هدم مصر وإسقاطها.