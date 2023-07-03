عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف صادم من حلف الناتو بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال قائد كبير في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، اليوم الإثنين، إن الهجوم الأوكراني المضاد ضد الدفاعات الروسية عملية صعبة للغاية وليس من المفاجئ أنها لا تتقدم بسرعة.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال الأدميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، “الهجوم الأوكراني المضاد صعب… يجب ألا يعتقد الناس أبدا أن هذه نزهة سهلة”.

وأضاف: “هناك عدد كبير من القوات الروسية في أوكرانيا. هناك عقبات دفاعية كبيرة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الأوكرانية تحرز تقدمًا في هجومها المضاد لاستعادة الأراضي من روسيا، بالرغم من مرورهم بصعوبات الأسبوع الماضي.

وكتب زيلينسكي على “تليجرام”: “الأسبوع الماضي كان صعبًا على خط المواجهة. لكننا نحرز تقدمًا”.

صواريخ اسكندر.. ضربات روسية تفضح ضعف أوكرانيا

الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 190 جنديًا أوكرانيا بدونيتسك وزابوروجيا.. وإسقاط 14 مسيرة

وأضاف: “نحن نتحرك إلى الأمام، خطوة بخطوة! أشكر كل من يدافع عن أوكرانيا، كل من يقود هذه الحرب لانتصار أوكرانيا".

الهجوم الأوكراني المضاد حلف شمال الأطلسي الناتو أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

موضوعات متعلقة

صواريخ اسكندر.. ضربات روسية تفضح ضعف أوكرانيا

السعودية.. إعلان عاجل من المديرية العامة للمرور بشأن استعادة مبلغ المخالفة

فلسطين تعلن وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي

ننتظر أفعالا.. عمدة بلدة فرنسية يرفض حضور اجتماع ماكرون مع رؤساء البلديات

سلطنة عمان تدين العدوان الإسرائيلي على جنين

الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 190 جنديًا أوكرانيا بدونيتسك وزابوروجيا.. وإسقاط 14 مسيرة

الرئيس التركي: سنصل لـ 265 مليار دولار في التجارة الخارجية بنهاية العام

أمريكا .. العثور علي شاب بعد 8 سنوات من اختفائه

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 3-7-2023

أرخص سيارة تقدمها شيري في مصر 2023 .. وصلت كام ؟

ممرات دولية تنموية.. كيف تصبح مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات؟

بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي .. إجلاء المئات من سكان جنين لأماكن آمنة

سمير فرج: الرئيس السيسي أنقذ الدولة من الانهيار في 3 يوليو.. فيديو

في ذكرى 3 يوليو.. إذاعة حوار المستشار خالد محجوب مع الباز على إكسترا نيوز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

أعشاب حارقة للدهون الثلاثية

شاهد سيارة حمو بيكا بعد ظهورها فى عيد الأضحى .. اعرف سعرها

بفستان أسطوري.. 15 صورة من حفل زفاف شقيقة فتحي عبدالوهاب

فيديو

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ