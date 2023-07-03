اعتراف صادم من حلف الناتو بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

قال قائد كبير في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، اليوم الإثنين، إن الهجوم الأوكراني المضاد ضد الدفاعات الروسية عملية صعبة للغاية وليس من المفاجئ أنها لا تتقدم بسرعة.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال الأدميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، “الهجوم الأوكراني المضاد صعب… يجب ألا يعتقد الناس أبدا أن هذه نزهة سهلة”.

وأضاف: “هناك عدد كبير من القوات الروسية في أوكرانيا. هناك عقبات دفاعية كبيرة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الأوكرانية تحرز تقدمًا في هجومها المضاد لاستعادة الأراضي من روسيا، بالرغم من مرورهم بصعوبات الأسبوع الماضي.

وكتب زيلينسكي على “تليجرام”: “الأسبوع الماضي كان صعبًا على خط المواجهة. لكننا نحرز تقدمًا”.

وأضاف: “نحن نتحرك إلى الأمام، خطوة بخطوة! أشكر كل من يدافع عن أوكرانيا، كل من يقود هذه الحرب لانتصار أوكرانيا".