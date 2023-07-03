انفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن "الكمر"

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان تعريف “ الكمر” .

اوضح الانفوجراف ان الكمر (Composting)هو عملية محكومة لتثبيت المواد العضوية بالطريقة الهوائية (في وجود البكتيريا الهوائية) لتنتج المكمورات، وهي أسمدة عضوية تستخدم في تخصيب الأراضي الزراعية.

واشار الي ان عملية الكمر تتم للمخلفات الصلبة (القمامة) والمخلفات الزراعية والمخلفات الحيوانية (الروث).

وتتم عملية الكمر بعدة خطوات تبدأ بتقطيع المادة التي يتم كمرها وتصنيفها بحسب حجم الحبيبات، ثم يتم وضعها في مصفوفات طويلة، بحيث يتم تقليبها وإضافة الماء إليها بنسب محددة حتى نضوج عملية الكمر.

واوضح ان هناك أيضًا نوع آخر من عملية الكمر يتم بطريقة ميكانيكية للخلط والتهوية. ويعد الكمر من الطرق المتبعة في كثير من البلدان لإعادة استخدام الجزء العضوي من القمامة كسماد، وتتوقف نوعية المنتج النهائي على كفاءة الفصل النوعي للمخلفات العضوية وتمام نضوج المكمورات.