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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عماد الدين حسين: بيان 3 يوليو أثلج صدور الملايين في كافة ميادين الجمهورية

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، إن يوم 3 يوليو كان الجميع في انتظار البيان، وتم إسقاط حكم الإخوان، وكل من في الميدان فرحوا وكأن مباراة كرة لفريق يحصل على كأس العالم، لافتا إلى أنه بيان 3 يوليو أثلج صدور الملايين في كافة ميادين الجمهورية، وبدأت الاحتفالات في ميدان التحرير وسائر الميادين. 


وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، أن 30 يونيو هو الأصل، و3 يوليو هو ترجمة المخرجات لثورة المصريين في 30 يونيو، موضحا أن الحاضرين في بيان 3 يوليو كان ممثلين الدولة ما عدا الإخوان، حيث كانت الكنيسة والأزهر وجبهة الإنقاذ وحركة تمرد وحزب النور وقادة أفرع القوات المسحة والشرطة المصرية، والمجتمع المصري.


وتابع: "ناس كتيرة لا تتذكر أن القوات المسلحة والشعب المصري عمل جهود كبيرة دا مع جماعة الإخوان لحضور الاجتماع ودعي بالفعل الكتاتني كان رئيس مجلس الشعب الذي تم حله، ورفض، فالدولة المصرية والمجتمع المصري قال للإخوان تعالوا احضروا ونبدأ بداية جديدة ولكنهم حسبوا كل الأمور غلط وظنوا أنهم مالكين للأمر وكانوا منكرين إن في أساسا ثورة".

عماد الدين حسين ميادين الجمهورية بيان 3 يوليو حكم الإخوان المجتمع المصري

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