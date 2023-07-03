روسيا والصين تبحثان التعاون المشترك في الأمم المتحدة ومجلس الأمن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأثنين، أن نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين بحث في مكالة هاتفية مع السفير الصيني في روسيا، تشانج هانهوي، التعاون بين موسكو وبكين في الأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، إن الطرفان بحثا قضايا التعاون بين روسيا والصين في الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة.

ووفقا لبيان الخارجية الروسية فإن الطرفين أكدا على تطابق نهج البلدين تجاه القضايا الرئيسية على الأجندة الدولية، والذي يستند على العلاقات الروسية الصينية المميزة والتعاون الاستراتيجي.