بسمة وهبة: المصريون شهدوا أشجع وأجرأ بيان في 3 يوليو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن 3 يوليو من أهم أيام مصر الخالدة، فهو يوم العودة لمصر ، حيث كان المصريون ينتظرون بيان الفريق أول عبدالفتاح السيسي –وزير الدفاع آنذاك-، بعدما انتهت مهلة الـ48 ساعة التي منحتها القوات المسلحة الباسلة لجماعة الإخوان الإرهابية.



وأضافت «بسمة وهبة»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «بيان الثالث من يوليو 2013 كان أجرأ وأشجع بيان انتظره المصريون، حيث استردوا بلدهم ممن خطفوها، هذا البيان كان بداية لمصر وجيشها وشعبها ونهاية لحكم الإخوان».



وتابعت بسمة وهبة : «لن ننسى هذه الأيام، فقد كنا نعيش في الظلام والخوف، ولم يكن هناك كهرباء أو بنزين أو أمان، وكل ذلك كان نهاية الضحك على الناس باسم الدين، وبداية مرحلة جديدة بدأت مصر تُبني فيها من جديد، لأنها كانت دُمرت، ووقتها قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر للمصريين مستقلة في قرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحها العليا».

