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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة: بيان 3 يوليو كان لحظة الخلاص من جماعة الإخوان.. فيديو

بسمة وهبة
بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن ثورة 30 يونيو وبيان الثالث من يوليو كانت لحظة الخلاص من جماعة الإخوان الإرهابية، مشددةً على أن بيان الثالث من يوليو 2013 لحظة فارقة في تاريخ مصر لأنها أثبتت بالدليل القاطع أن الجماعة الإرهابية مستعدة لحرق البلاد إن لم تحكم مصر.


وأضافت «وهبة»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «بعد 10 سنوات من ثورة 30 يونيو، سنجد أننا دخلنا معارك في كل الجبهات، مثل البناء والحرب ضد الإرهاب الذي استهدف الجيش والشرطة والشعب، بالإضافة إلى الظروف العالمية الصعبة». 


وتابعت بسمة وهبة : «يجب ألا ننسى ما حدث في السنوات العشرة الأخيرة، فقد حققنا انتصارات لم يستطع أحد أن يحققها أو ينكرها، وعلاقات مصر الدولية كانت مُدمرة، واليوم، أصبحت مصر تتحرك بمنتهى القوة وأصلحت ملفات تعرضت لأضرار كثيرة كنا نعتقد أنه من الاستحالة التعامل معها مثل ملف العشوائيات، لكن أهالي هذه المناطق أصبحوا يعيشون حياة كريمة ويحصلون على كل الخدمات، بعدما لم يكن يتخيل أحد إمكانية التخلص من هذه المناطق».

بسمة وهبة جماعة الإخوان الإخوان الإرهابية 30 يونيو حياة كريمة

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