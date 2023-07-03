لأول مرة في العالم.. باحث مصري بـ" ستانفورد" يكشف نجاحه في التوصل لمسببات "الروماتيد"

كشف الدكتور شادي يونس الباحث والمحاضر في قسم المناعة بجامعة ستانفورد الأمريكية، تفاصيل نجحه على رأس فريق بحثي، في التوصل لأسباب التهاب المفاصل الروماتويدي.

وقال خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، :"توصلنا في البحث باستخدام أحدث التقنيات الموجودة من خلال فحص الجينات الموجودة في كل خلية على حدة، ودراسة كل خلية وفهم مدى النفع والضرر، ومن خلال البحث توصلنا للخلايا المدمرة، ولديها قدرة على إفراز نوع من الإنزيمات القادرة على تغيير الأنسجة، واكتشفنا أن هذه الخلايا كمياتها كبيرة في مرضى الرماتيد وفي حالة نشاط مستمر، وتتعامل مع انسجة الجسم على انها جسم غريب، وتؤدي لخلل في أنسجة المفاصل وعضلة القلب والرئة والعين".



وذكر أن التهاب المفاصل الروماتويدي، من الأمراض الذاتية، تتشارك فيما بينها بأن الجسم يهاجم نفسه، ونسبة انتشار المرض تصل لـ 1% من بين سكان العالم، وهذه النسبة قد تصل لأكثر من ذلك بعد جائحة كورونا.



وتابع:"كل الادوية الحالية تتعامل كمسكنات، ولكن المسبب الرئيسي للمرض غير معروف، ونحن عملنا على معرفة سبب المرض، وهذا البحث مدخل لعلاج جديد، وهدفي في البحث العلمي فهم وظائف الجينات ونتائج تفاعلها مع بعضها".

وكشف أنه يعمل على بحث آخر، حول الجينات المسئولة عن الأجنة، وهو منشور في أكبر الدوريات العالمية، مضيفًا:"هناك بروتين واحد فقط مسئول عن سلامة الجنين، وتم إجراء البحث على 220 جنين، وهذا البحث يفتح المجال عن طريقة عمل الجينات وتأثيرها ".