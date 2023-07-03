عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة في العالم.. باحث مصري بـ" ستانفورد" يكشف نجاحه في التوصل لمسببات "الروماتيد"

الدكتور شادي يونس
الدكتور شادي يونس

كشف الدكتور شادي يونس  الباحث والمحاضر في قسم المناعة بجامعة ستانفورد الأمريكية، تفاصيل نجحه على رأس فريق بحثي، في التوصل لأسباب التهاب المفاصل الروماتويدي.

وقال خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، :"توصلنا في البحث باستخدام أحدث التقنيات الموجودة من خلال فحص الجينات الموجودة في كل خلية على حدة، ودراسة كل خلية وفهم مدى النفع والضرر، ومن خلال البحث توصلنا للخلايا المدمرة، ولديها قدرة على إفراز نوع من الإنزيمات القادرة على تغيير الأنسجة، واكتشفنا أن هذه الخلايا كمياتها كبيرة في مرضى الرماتيد وفي حالة نشاط مستمر، وتتعامل مع انسجة الجسم على انها جسم غريب، وتؤدي لخلل في أنسجة المفاصل وعضلة القلب والرئة والعين".


وذكر أن التهاب المفاصل الروماتويدي، من الأمراض الذاتية، تتشارك فيما بينها بأن الجسم يهاجم نفسه، ونسبة انتشار المرض تصل لـ 1% من بين سكان العالم، وهذه النسبة قد تصل لأكثر من ذلك بعد جائحة كورونا.


وتابع:"كل الادوية الحالية تتعامل كمسكنات، ولكن المسبب الرئيسي للمرض غير معروف، ونحن عملنا على معرفة سبب المرض، وهذا البحث مدخل لعلاج جديد، وهدفي في البحث العلمي فهم وظائف الجينات ونتائج تفاعلها مع بعضها".

وكشف أنه يعمل على بحث آخر، حول الجينات المسئولة عن الأجنة، وهو منشور في أكبر الدوريات العالمية، مضيفًا:"هناك بروتين واحد فقط مسئول عن سلامة الجنين، وتم إجراء البحث على 220 جنين، وهذا البحث يفتح المجال عن طريقة عمل الجينات وتأثيرها ".

الروماتيد باحث مصرى ستانفورد شادي يونس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

قبل لقاء الإسماعيلي.. بشرى سارة لجماهير الأهلي

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

قرارات هامة.. أول تعليق من رئيسة وزراء فرنسا بعد تراجع أعمال الشغب

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

أحمد موسى يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تصحيح امتحان الكيمياء

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

ترشيحاتنا

المدير الرياضي لبيراميدز : الأهلي اقترب من الدوري

نداءات عبر مكبرات الصوت في مساجد جنين لإيواء أهالي المخيم.. فيديو

كارثة تعيشها القارة العجوز| مروجو المخدرات يسيطرون على موانئ أوروبا.. وقائع مرعبة

طلب عاجل من الرئيس الفلسطيني للمجتمع الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

تطور عاجل بشأن عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين.. فيديو

من الكواليس.. أول صفقات الأهلي هذا الموسم: "نجم سوبر"|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

بالأحمر النارى.. ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

أعشاب حارقة للدهون الثلاثية

فيديو

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ