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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس صربيا: بلجراد معتادة على المعايير المزدوجة للغرب تجاه نفسها

رئيس صربيا
رئيس صربيا

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الإثنين، إن صربيا معتادة على المعايير المزدوجة للدول الغربية تجاه نفسها.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال فوتشيتش، في مؤتمر صحفي، عندما سئل عن أوجه التشابه بين الانتقادات القاسية من الاتحاد الأوروبي ردا على حملة القمع ضد المظاهرات في صربيا وعدم وجود مثل هذا الخطاب حول الاضطرابات المستمرة في فرنسا: “بالنسبة للفرنسيين ، إذا كنت تريد أن تقول كيف ينتقدون، على الرغم من أننا استخدمنا قوة أقل بكثير. حسنا، هذه معايير مزدوجة اعتدنا عليها”.

وأشار الرئيس الصربي، إلى أن الحوار ضروري لفهم بعضنا البعض بشكل أفضل.

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كما أعرب عن دعمه للسلطات الفرنسية، مؤكدا أنه يتمني أن تنتهي أعمال الشغب قريبا.

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