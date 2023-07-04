أغلى 5 سيارات المانية "زيرو" بالسوق المصري .. تصل لـ 12 مليون جنيه

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية القدرات الفنية والتجهيزات، أو من ناحية التصميم الهيكلي، أو بلد المنشأ والعلامات التجارية، منها اصدارات الصانع الألماني المخضرم، واشهرها اصدرات شركة BMW ومرسيدس، حيث يقدموا باقة من اغلى السيارات المطروحة في مصر.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اغلى 5 سيارات المانية "زيرو" بالسوق المصري

اغلى 5 سيارات المانية "زيرو" بالسوق المصري

1 - بي ام دابليو M8

تقدم السيارة بي ام دابليو M8 موديل 2023 بقيمة سعرية تصل إلى 11 مليون و 520 ألف جنيه، حيث تعد هي اغلى سيارة تقدمها BMW في مصر، وتعتمد تلك النسخة على محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4400 سي سي "تيربو"، بقوة 625 حصانا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي وتقنية الدفع الرباعي للعجلات.

اغلى 5 سيارات المانية "زيرو" بالسوق المصري

2 - مرسيدس G-CLASS

تتمتع السيارة مرسيدس G-CLASS بتصميم خارجي مميز من فئة الـ SUV، ومع محرك 4000 سي سي تيربو، يتمكن من ضخ 585 حصانا، و 850 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة من 9 سرعات أوتوماتيكية، وزمن تسارع يبلغ 4.5 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة، بينما يصل السيارة إلى 7 مليون و 750 ألف جنيه.

اغلى 5 سيارات المانية "زيرو" بالسوق المصري

3 - بي ام دابليو X7

يبلغ سعر السيارة بي ام دابليو X7 موديل 2023 نحو 7,500,000 جنيه، وتعتبر واحدة من ابرز السيارات الرياضية SUV الفاخرة، حيث تستمد قوتها من محرك تيربو سعة 4400 سي سي، بقوة 530 حصانا، و 750 نيوتن/متر، وناقل حركة من 8 سرعات "أوتوماتيك"، مع سرعة قصوى تصل إلى 250كم/ساعة، وزمن تسارع يبلغ 4.7 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

اغلى 5 سيارات المانية "زيرو" بالسوق المصري

4 - بي ام دابليو الفئة السابعة

تأتي السيارة بي ام دابليو الفئة السابعة موديل 2023 بقيمة سعرية تتراوح بين 7,700,000 جنيه و 9,600,000 جنيه، وتستمد قوتها من محرك 3000 سي سي تيربو بقوة 380 حصانا و 520 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات مكون من 8 نقلات أوتوماتيكية، بالاضافة إلى محرك بقوة 250 حصانا، واخر سعة 4400 سي سي، بقوة 544 حصانا، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وزمن تسارع يبلغ 4.2 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة.

اغلى 5 سيارات المانية "زيرو" بالسوق المصري

5 - مرسيدس مايباخ

تعتبر السيارة مرسيدس مايباخ هي النسخة الاغلى بين طرازات النجمة الثلاثية الالمانية، حيث يصل سعرها إلى 10 ملايين جنيه، بينما تقدم بمحرك سعة 4000 سي سي تيربو، وبقوة انتاجية بلغت 503 حصانا، مع 700 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيك من 9 سرعات.