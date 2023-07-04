ابني وزوجي وأبي نفس المشكلة.. هيدي كرم تنتقد الرجالة

نشرت الفنانة هيدي كرم فيديو علي صفحتها الشخصية عبر إنستجرام، وعرضت فيه مشكلة اكتشفتها في والدها وابنها وزوجها، وقالت إنها مشكلة عند معظم الرجال.

وعلقت هيدي كرم: "لا يمكن الست تطلب من راجل حاجة وينفذها لازم نزن عليهم".





تأتي تصريحات هيدي كرم تزامنًا مع بوست الإعلامية رضوي الشربيني الذي قالت فيه: "مش فاهمة ليه البنات ما تحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه"، والذي تسبب في تحويلها للتحقيق بسبب إساءتها للرجال من خلاله.





وأعلنت إدارة قنوات سي بي سي بقرار تحويل رضوي الشربيني للتحقيق ووقفها عن العمل، بسبب المنشور الذي أساءأيضًا للقناة بالرغم من عدم نشره او إذاعته علي إحدي منصات القناة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.