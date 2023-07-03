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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يدين اقتحام مدينة جنين وارتكاب مجزرة في حق الشعب الفلسطيني

اقتحام مدينة جنين
اقتحام مدينة جنين

أدان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، الاقتحام الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين وارتكاب مجزرة مشينة في حق الشعب الفلسطيني تضاف إلى جرائم هذا الاحتلال ومآسيه المتكررة وإعتداءاته الشنيعة على المدن والمقدسات.

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وفي وقت سابق ، أكد وزير الأوقاف ، أن اعتداء المستوطنين على أحد مساجد عوريف بمدينة نابلس وعلى نسخ المصحف الشريف به هو عين الإرهاب والتطرف و العنصرية التي تنسف  كل فرص التعايش و تنال بعنف من حرية الإنسان في اختيار معتقده و إقامة شعائر دينه في أمن وأمان ولا عزاء للصامتين من أدعياء الحرية وحقوق الإنسان أين أنتم و أين أصواتكم العالية عن حقوق الإنسان وحرية المعتقد ؟! 

وتساءل وزير الأوقاف: أليس هؤلاء الفلسطينيون الذين يقتلون بدم بارد بشرا و أليس للمساجد حرمتها وللقرآن الكريم قدسيته أو أنها ازدواجية المعايير ؟!
 

وشدد على أن الإرهاب إرهاب وإن تدثر بألف ستار ، ومرتكب الفعل الإرهابي إرهابي أيا كان لونه أو جنسه أو جنسيته ، والسلام الحقيقي لا يتحقق إلا بالإنصاف والسلام العادل للجميع ، واحترام آدمية الإنسان وحرية معتقده . 
 

وتابع: ونأمل أن يتنبه عقلاء العالم ومؤسساته الدولية لخطورة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على المقدسات الدينية وأن يتم تفعيل تجريم ازدراء الأديان جميعا دون تمييز أو انتقائية وازدواج في المعايير .
 

وزير الاوقاف الاقتحام الأسرائيلي جنين الشعب الفلسطيني

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