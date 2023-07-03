وزير الأوقاف يدين اقتحام مدينة جنين وارتكاب مجزرة في حق الشعب الفلسطيني

أدان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، الاقتحام الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين وارتكاب مجزرة مشينة في حق الشعب الفلسطيني تضاف إلى جرائم هذا الاحتلال ومآسيه المتكررة وإعتداءاته الشنيعة على المدن والمقدسات.

وفي وقت سابق ، أكد وزير الأوقاف ، أن اعتداء المستوطنين على أحد مساجد عوريف بمدينة نابلس وعلى نسخ المصحف الشريف به هو عين الإرهاب والتطرف و العنصرية التي تنسف كل فرص التعايش و تنال بعنف من حرية الإنسان في اختيار معتقده و إقامة شعائر دينه في أمن وأمان ولا عزاء للصامتين من أدعياء الحرية وحقوق الإنسان أين أنتم و أين أصواتكم العالية عن حقوق الإنسان وحرية المعتقد ؟!

وتساءل وزير الأوقاف: أليس هؤلاء الفلسطينيون الذين يقتلون بدم بارد بشرا و أليس للمساجد حرمتها وللقرآن الكريم قدسيته أو أنها ازدواجية المعايير ؟!



وشدد على أن الإرهاب إرهاب وإن تدثر بألف ستار ، ومرتكب الفعل الإرهابي إرهابي أيا كان لونه أو جنسه أو جنسيته ، والسلام الحقيقي لا يتحقق إلا بالإنصاف والسلام العادل للجميع ، واحترام آدمية الإنسان وحرية معتقده .



وتابع: ونأمل أن يتنبه عقلاء العالم ومؤسساته الدولية لخطورة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على المقدسات الدينية وأن يتم تفعيل تجريم ازدراء الأديان جميعا دون تمييز أو انتقائية وازدواج في المعايير .

