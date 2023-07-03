180 ألف جندي.. تحرك عسكري عاجل من الجيش الروسي في أوكرانيا

قال المتحدث باسم التجمع الشرقي للقوات المسلحة الأوكرانية، سيرجي شيرفاتي، اليوم الإثنين، إن روسيا نشرت أكثر من 180 ألف جندي في جبهتي القتال الشرقيتين الرئيسيتين.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال شيرفاتي، أنه تم نشر أكثر من 180 ألف جندي روسي في جميع أنحاء منطقة مجموعة القوات الشرقية... جبهة ليمان-كوبيانسك، وهذا هو السبب في أن العدو يركز قواته هناك”، مضيفا أن هناك “أكثر من 120،000 من قوات العدو في اتجاه ليمان كوبيانسك في الوقت الحالي”.

ووصفه شيريفاتي الحشد العسكري الروسي، بأنه “تجمع قوي جدا”.

وقال إنها “شملت وحدات الهجوم الجوي والآليات، ووحدات من احتياطي الجيش القتالي، والقوات الإقليمية”.

وأضاف شيريفاتي، أن هناك حوالي 50 ألف جندي روسي على جبهة باخموت.