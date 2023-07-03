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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام الطيار يكشف سر تدريبه في مصر مع علي زين

صدى البلد

 

تحدث محمد عصام الطيار حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد المنتقل حديثا لنادي بالينجن الألماني، عن خطوته الجديدة وطموحه في الدوري الألماني لكرة اليد.

وقال الطيار في تصريحات لبرنامج "كاونتر أتاك" مع خالد خيري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الدوري الألماني في كرة اليد مثل الدوري الإنجليزي في كرة القدم، المنافسة قوية وشرسة بين أكثر من نصف فرق الدوري".

وأضاف: "تعاقدي مع بالينجن الألماني لمدة موسم واحد، لديهم مشروع كبير نسعى لتحقيقه، كان لدي أكثر من عرض لكني فضلت بالينجن لاقتناعي برغبتهم في تقديم طموح مختلف، نعم فكرت في الرحيل عن الدوري الألماني لمحطة أخرى لكني استشرت واستخرت وقررت الاستمرار في الموسم الجديد داخل ألمانيا بطموح جديد".

وأكد الطيار أن الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر وهاني الفخراني المدرب العام للمنتخب شجعاه على اتخاذ هذه الخطوة مع نادي بالينجن الألماني

وعن المنتخب الوطني، قال الطيار: "جلست مع باستور المدير الفني للمنتخب الوطني وتحدثنا ووجدت منه مساندة كبيرة، كذلك أعرف سييرا مدرب حراس مرمى المنتخب قبل توليه المهمة ولدينا طموح كبير في المنتخب، تفكير اللاعبين تغير تماما بعد الاحتراف، ومعدل الأعمار جيد حاليا وندخل جميعا تحدٍ لجيل كامل، وتفاصيل صغيرة تفصلنا عن الحصول على ميدالية عالمية".

وعن سر ظهوره مع علي زين، قال الطيار: "نحن الاثنان متواجدان حاليا في مصر، وأتدرب مع علي زين للحفاظ على مستوانا قبل الدخول في الإعداد للموسم الجديد، الكل بدأ يستعد خاصة عندما تكون رياضي محترف".

وعبر الطيار عن سعادته الكبيرة بعودة يحيى خالد لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف فيزبريم المجري بعد تعافيه من جراحة الرباط الصليبي، قائلا: "متشوق جدا لعودة يحيى خالد للملاعب، ومصر كلها تنتظر عودته من جديد".

وتطرق عصام الطيار للحديث عن النظام الجديد لدوري المحترفين، وقال: "نظام البلاي أوف 3 في نهائيات الدوري مطبق في العديد من الدوريات الأوروبية وأتوقع نجاحه في مصر".

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