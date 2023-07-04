حسام عبدالغفار: المبادرات الرئاسية أسهمت في تزويد الخريطة الصحية بالمعلومات الدقيقة| فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الخريطة الصحية في مصر واحد من الملفات الهامة للوزارة، وتم وضعها على رأس أولويات الوزارة، موضحا أنها عبارة عن النظر لمصر من منظور صحي، أي أنه يتم النظر إلى عدد المستشفيات في مصر سواء كانت حكومية أو خاصة أو غيره، إضافة إلى عدد الأسرة، وعدد الأجهزة الخاصة بالمستشفيات، وتشمل أيضا الخريطة العاملين في مجال الصحة.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال لقاء خاص مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن العبء المرضي واحد من أولويات الخريطة الصحية، أي أنه يتم النظر إلى المرض، ورؤية نسبة المصابين في مصر بهذا المرض، على سبيل المثال الفشل الكلوي ونسبته في مصر، ومن ثم يتم العمل على وضع أماكن الغسيل الكلوي وغيره، لافتا إلى أن الخريطة الصحية هي عامل مهم جدا في اتخاذ القرار، ولمعرفة الواقع الصحي في مصر.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المبادرات الرئاسية أسهمت في تزويد الخريطة الصحية بالمعلومات الدقيقة، موضحا أن مصر حينما بدأت في العمل على ملف فيروس سي، ساعدت الخريطة الصحية بشكل كبير في العمل على هذا الملف بشكل قوي، ومعرفة الأشخاص المصابين بهذا المرض.