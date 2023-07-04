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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بديل حجازي.. الاتحاد السعودي يتعاقد مع جوتا

جوتا
جوتا

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، تعاقده مع البرتغالي جواو فيليبي جوتا، قادمًا من سيلتيك الاسكتلندي حتى صيف 2026.

وكانت صحيفة “الرياضية” السعودية قد أكدت بأن جوتا سيكون بديلًا في قائمة الفريق لـ أحمد حجازي الذي يعاني من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

الاتحاد نشر بيانًا عبر حسابه على “تويتر" جاء فيه:"يعلن نادي الاتحاد عن التعاقد مع البرتغالي جواو فيليبي جوتا، لاعب نادي سيلتك الإسكتلندي بعقد يمتد لثلاث أعوام".

وزاد:" تم توقيع العقد اليوم الأحد 3 يوليو بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد أنمار عبد الله الحائلي، ونائب رئيس المجلس الأستاذ أحمد بن عصام كعكي، بعد أن اجتاز اللاعب الفحص الطبي في أحد المراكز الطبية المتخصصة في مدينة دبي".

واختتم:" تمنى رئيس مجلس الإدارة التوفيق للاعب في تحقيق التطلعات التي ينشدها كافة محبي وعشاق العميد".

 

 

 

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