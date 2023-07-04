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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. طلاب الشهادة الثانوية العامة يؤدون امتحان الإستاتيكا بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يؤدي طلاب الشهادة الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الرياضة التطبيقية "الاستاتيكا"، في زمن مدته ساعتين من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة 11 صباحًا، داخل 72 لجنة موزعين على مستوى إدارات محافظة سوهاج.

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امتحانات الشهادة الثانوية العامة

وقال الدكتور ياسر محمود حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج، إنه تم عقد لقاء تدريبي لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج؛ ليكن لهم القدرة على التعامل مع الطلاب بمل لا يؤثر على نفسيتهم بالسلب.

وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين يحق لهم أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة لعام 2023م، يبلغ عددهم 29 ألف و400 طالب وطالبة، موزعين على 72 لجنة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية، وبالتعاون مع الجهات الامنية تم تأمين كافة اللجان ومنع البائعة الجائلين ورفع الإشغالات؛ من أجل توفير الهدوء في كافة لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بسوهاج.

ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة قد بدأت يوم الإثنين الموافق 12/6/2023م، على أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 13/7/2023م، ويبلغ عدد الطلاب الذين يحق لهم أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام، 29 ألف و400 طالب وطالبة، موزعين على 72 لجنة.

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