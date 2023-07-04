عمليات التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة الاستاتيكا 2023 إلى لجان الثانوية العامة

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وصول أوراق أسئلة امتحان الاستاتيكا 2023 المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.

ويتابع مديري مديريات التربية والتعليم في المحافظات ، عملية نقل أوراق أسئلة امتحان الاستاتيكا 2023 الذي من المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 ، من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وتم نقل أوراق أسئلة امتحان الاستاتيكا 2023 المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 ، في حراسة مشددة داخل صناديق معدنية مغلقة بأقفال رقمية لها أرقام سرية في حراسة قوات الشرطة ، لضمان عدم تسريب أوراق أسئلة امتحان الاستاتيكا 2023 قبل توزيعه في اللجان .

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة ، يؤدون اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 امتحان الاستاتيكا 2023

كما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2023 ، في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات

ويؤدي اليوم أيضا ، طلاب الثانوية العامة في مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية ( ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 .. من المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى يوم السبت الموافق 2023/7/15.