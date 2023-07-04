شاومينج يزعم تسريب امتحان الاستاتيكا 2023.. والتعليم تنفي

زعم جروب “شاومينج” على تطبيق “تليجرام”، تسريب امتحان الاستاتيكا 2023 فجر اليوم، الثلاثاء، قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 على طلاب شعبة علمي رياضة.

من جانبها، نفت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، كل ما تم تداوله بشأن تسريب امتحان الاستاتيكا 2023 فجر اليوم قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 على طلاب شعبة علمي رياضة.

وقالت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، إن كل الأسئلة المتداولة على جروب “شاومينج” على تطبيق “تليجرام” لا علاقة لها بالامتحان الأصلي الذي سيؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 في التاسعة من صباح اليوم.

وشددت على أنه لا مجال نهائياً لـ تسريب امتحان الاستاتيكا 2023 فجر اليوم قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 على طلاب شعبة علمي رياضة، لأن جميع أوراق الأسئلة مؤمنة تأمينا مشددا من جانب الجهات السيادية في الدولة.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة، من الانسياق وراء ما يزعمه شاومينج على تليجرام بشأن تسريب امتحان الاستاتيكا 2023 فجر اليوم قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 على طلاب شعبة علمي رياضة.

وأكدت أن جميع جروبات شاومينج تخدع الطلاب بهدف النصب عليهم وإثارة الرعب والبلبلة بين أسرهم.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن مباحث الإنترنت ترصد جميع جروبات الغش الخاصة بـ شاومينج أو غيره على تليجرام وفيس بوك.

وذكرت أن الدولة لن تتهاون في محاسبة كل من يسعى للإضرار بمنظومة امتحانات الثانوية العامة 2023، وستتصدى لأي محاولات لتهديد مستقبل أبناء الوطن.

ويؤدي طلاب شعبة علمي رياضة اليوم، الثلاثاء، امتحان الاستاتيكا 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويستمر زمن امتحان الاستاتيكا 2023 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة ساعتين فقط من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 11 صباحا وفقا للمواعيد التي تم إقرارها في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مشددة بمنع حيازة التليفون المحمول في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب والملاحظين، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي وقائع غش إلكتروني تشهدها لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث سيتم تطبيق القانون بكل حزم على جميع المتورطين بلا استثناء.