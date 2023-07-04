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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تغلب على الحزن بتناول مشروبات طبيعية تساعدك في تحسين الصحة النفسية

تغلب على الحزن بتناول
تغلب على الحزن بتناول مشروبات طبيعية تساعد على تحسين الصحة

انتشرت فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من الأشخاص من الحزن والتسبب فى العديد من الأمراض الصحية والنفسية ، لذلك كشف الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية عن بعض المشروبات الطبيعية التى يمكن تناولها لتحسين الصحة النفسية.

وقال شمس فى تصريحات خاصة لصدى البلد، هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي يمكن تناولها لتحسين الصحة النفسية، ومنها:

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مركبات تساعد على تحسين المزاج وتخفيف القلق والتوتر، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل التهابات الجسم.

القهوة: تحتوي القهوة على الكافيين الذي يساعد على تحسين المزاج وتقليل الإجهاد والتعب، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحسن الصحة العامة.

الماء: يساعد تناول كميات كافية من الماء على تحسين الصحة العامة وتخفيف الشعور بالإجهاد والتعب، كما يحسن ترطيب الجسم ويساعد على تحسين التركيز والذاكرة.

الشوكولاتة الداكنة: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مواد تساعد على تحسين المزاج وتقليل القلق والتوتر، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحسن الصحة العامة.

العصائر الطبيعية: تحتوي العصائر الطبيعية على فيتامينات ومعادن ومضادات الأكسدة التي تحسن الصحة العامة وتساعد على تحسين المزاج، ومن العصائر الشائعة الليمون والبرتقال والجزر والتفاح.

الحليب: يحتوي الحليب على مواد تساعد على تحسين المزاج وتقليل القلق والتوتر، كما أنه يحتوي على الكالسيوم والفيتامينات التي تساعد على تحسين الصحة العامة.

يجب تناول المشروبات الطبيعية بشكل معتدل والتأكد من عدم وجود أية تفاعلات سلبية مع الجسم قبل تناولها بكميات كبيرة. كما يجب استشارة الطبيب إذا كان هناك أي مشاكل صحية تؤثر على تناول هذه المشروبات.

الأشخاص الأمراض الصحية الآونة الأخيرة الصحة النفسية الحزن تحسين المزاج مضادات الأكسدة ​​​​​​​health

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