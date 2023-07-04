إيران: الأرضية جاهزة لتفاعل ثقافي جديد بين طهران وموسكو

أكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، أن الأرضية جاهزة لتفاعل ثقافي جديد بين طهران وموسكو، ويمكن للبلدين التوصل إلى اتفاقيات جيدة في مجال الثقافة خلال الأيام المقبلة.

وقال إسماعيلي، الذي يجري زيارة رسمية لموسكو: "لقد تم تجهيز الأرضية لبدء تفاعل ثقافي جديد بين إيران وروسيا، وآمل أن نشهد اتفاقات جيدة بين البلدين خلال رحلتي إلى موسكو".

وأشار الوزير، إلى أن إيران وروسيا لديهما تراث ثقافي وحضاري مشترك، وأن تفاعلهما آخذ في التوسع في السنوات الأخيرة.

وأضاف: "يبدو أن البلدين مستعدان الآن لخلق جو من التعاون الوثيق".

ووصل إسماعيلي، إلى روسيا، أمس الإثنين، بمناسبة أسبوع الثقافة الإيرانية، وكذلك لعقد لقاءات ومحادثات مع المسؤولين الروس، بمن فيهم وزيرة الثقافة في روسيا، أولغا ليوبيموفا.

ويبدأ أسبوع الثقافة الإيرانية في روسيا، اليوم الثلاثاء، وستستضيف مدينتي موسكو وسان بطرسبرج، فعالیات الأسبوع الثقافي الإيراني.

وتتضمن برامج الأسبوع الثقافي الإيراني، استضافة العاصمة الروسية، أقساما مختلفة ومتنوعة، بما في ذلك، “معارض للفنون التقليدية الإيرانية، والسجاد الإيراني، وبرامج مشتركة للأوركسترا والموسيقى التقليدية الوطنية، بالإضافة إلى عرض الأفلام السينمائية والرسوم المتحركة”.