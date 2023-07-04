مفاجأة صادمة للمعجبين بنظارة الواقع الافتراضي Apple Vision Pro

أعلنت شركة آبل عن أول نظارات واقع مختلط لها، Vision Pro، خلال مؤتمر WWDC 2023 الشهر الماضي. وقد تحدث العالم التقني بشكل كبير عن ميزات هذه النظارات وسعرها العالي. ومع ذلك، يبدو أن السعر العالي ليس التحدي الوحيد الذي تواجهه آبل مع هذه النظارات. فتصميم الجهاز المعقد يسبب مشاكل في عملية الإنتاج، مما دفع الشركة إلى تقليص إنتاجها. إليكم التفاصيل...

آبل تقلص خطط إنتاج Vision Pro بسبب تعقيد التصميم

نظارات Vision Pro التي أنتجتها آبل واحدة من أكثر المنتجات التي أنتجتها الشركة تعقيدًا. حيث أنه من الصعب تناسب جميع الميزات التي تحتوي عليها هذا الجهاز في جهاز بهذا الحجم الصغير. وهذا دفع آبل إلى تقليص خططها للإنتاج بشكل كبير. كان من المقرر في الأصل إطلاق النظارات في وقت مبكر من العام المقبل، وكانت آبل قد خططت لتصنيع مليون وحدة في السنة الأولى. ومع ذلك، طلبت الشركة الآن من موردين مقرهما الصين توفير مكونات لـ 130،000 إلى 150،000 وحدة فقط.

تستخدم النظارات العديد من التقنيات الجديدة، ما جعل من الصعب تصنيعها. وقد تم تفاقم التحديات الإنتاجية بسبب تأخر في سلسلة التوريد. ونتيجة لتقليص الإنتاج، يتوقع الآن أن تبيع آبل أقل من 400،000 وحدة من Vision Pro في عام 2024. وهذا يشكل انخفاضًا كبيرًا عن الهدف الأصلي للمبيعات، ولكنه لا يزال عددًا كبيرًا من الوحدات لفئة منتجات جديدة.

تعد Vision Pro أول محاولة رئيسية لآبل في سوق الواقع المعزز. ويتوقع أن تكون السماعات جهازًا فاخرًا يتضمن ميزات مثل تتبع العين والتعرف على الوجه وشاشات عالية الدقة. وغير واضح كيف ستؤثر تقليصات الإنتاج على سعر Vision Pro، لكن من المرجح أن تكون النظارات أكثر تكلفة مما كان متوقعًا في الأصل. وعلى الرغم من التقليصات في الإنتاج، فإن آبل ما زالت ملتزمة بـ Vision Pro. ويقال إن الشركة تخطط لإطلاق نسخة أكثر توفرًا من اانظارات في عام 2025. ومع ذلك، ليس واضحًا ما إذا كانت الشركة ستكون قادرة على تحقيق أهدافها في الإنتاج لـ Vision Pro في عام 2024.