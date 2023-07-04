حجازي يجتمع بوكلاء التربية والتعليم في المحافظات بالفيديو كونفرانس| تفاصيل

بدأ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم زيارته التفقدية لمدينة الغردقة بزيارة مديرية التربية والتعليم؛ حيث تم عقد اجتماع ولقاء من خلال الفيديو كونفرنس بجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظة لمتابعة سير العمليات الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة رافقه خلال الزيارة لواء عمرو حنفي محافظه البحر الأحمر.

وكان اليوم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم قد قام بزيارة تفقدية مفاجئة إلى مدينة الغردقة، تهدف هذه الزيارة إلى تفقد اللجان العاملة في امتحانات الثانوية العامة داخل المدينة، إضافة إلى زيارة عدد من المنشآت التعليمية المحلية.

فور وصوله، يعقد الوزير اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة سير اللجان العاملة في امتحانات الثانوية العامة في جميع أنحاء الجمهورية.



وتستغرق هذه الزيارة يومًا واحدًا فقط، ومن المقرر أن يكون اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في استقباله ومرافقته خلال جولته بالمدينة، بالتعاون مع مسؤولي التربية والتعليم في المحافظة.

وأعرب اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر عن أهمية تلك الزيارة ودورها في رصد التحديات والاحتياجات التعليمية في المنطقة، والتي ستساعد في تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

ومن المتوقع أن تسفر هذه الزيارة عن اتخاذ إجراءات وتوجيهات هامة لتحسين نظام التعليم العام في جمهورية مصر العربية، وتعزيز التفاعل والتعاون بين وزارة التربية والتعليم والجهات الفاعلة المحلية.

يذكر أنه يؤدى طلبة الثانوية العامة شعبة علمى رياضيات الثلاثاء 4 يوليو الحالى، الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية، فى فرع الاستاتيكا، كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، موضحة أنها تتضمن فرعين الاستاتيكا ويؤدى فيها الطلاب الامتحان الثلاثاء، أما الفرع الثانى للمادة وهى مادة الديناميكا يؤدى الطلاب الامتحان فيها يوم الثلاثاء 11 يوليو الجارى.

وأشارت الوزارة إلى أنه أما فيما يخص مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الاستاتيكا ويبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، ومادة الديناميكا ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لهما 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.