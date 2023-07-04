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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة المتابعة وتقييم الأداء بشمال سيناء تتفقد الإدارات الخدمية بالحسنة

لجنة تقييم الأداء
لجنة تقييم الأداء تتفقد الإدارات بالحسنة

تغقدت لجنة المتابعة وتقييم الاداء بديوان عام المحافظة شمال سيناء، برئاسة  أحمد صبحي مدير إدارة المتابعة بالمحافظة ،الإدارات الخدمية بمجلس مدينة الحسنة،  لمتابعة سير العمل وتأكيد مدى الخدمات المقدمة للمواطنين  تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

 

وقد استقبل محمد  أحمد المغربي  سكرتير المركز والمدينة أعضاء اللجنة،  مؤكدا علي حرص المجلس على  تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لتسهيل عمل تلك اللجان لمتابعة الخدمات المقدمه للمواطنين علي أرض الواقع،  وذلك في إطار تكليفات رئيس المركز والمدينة  علي النهوض بمستوى الخدمات المقدمه للمواطن بمركز ومدينة الحسنه في كافة المجالات .

 

الخدمات للمواطنين:

 

حيث قامت اللجنة بمباشرة عملها بالمرور علي  بعض الإدارات الخدميه  بالمدينة والإدارات الداخلية بديوان عام المجلس،  لتقديم الدعم والتوجيه اللازم لدفع مسيرة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

ووجه  المغربي ،مديري الإدارات والجهات التنفيذية بالتعاون مع لجنة المتابعة  للوقوف علي مستجدات العمل   وإعداد التقارير والملاحظات بالخدمات التي تقدمها رئاسة مركز ومدينة الحسنة لخدمة جميع المواطنين بمركز ومدينة الحسنه بما يدعم خطط التنمية التي تشهدها المنطقة.
 

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سيناء لجنة تقييم الأداء الادارات

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