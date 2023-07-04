"الوطن" العمانية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أكدت صحيفة "الوطن" العمانية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.



وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "مخططات صهيونية بصمت دولي مشجع" - "أن الجرائم جاءت نتيجة للصَّمت الدوليِّ وعدم السَّعيِ لمحاسبة الحكومة الصهيونيَّة بشكلٍ جديٍّ، والذي تراه ضوءًا أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم ضدَّ الشَّعب الفلسطينيِّ الأعزل، مع تكرار اعتداءاتها على الأراضي السوريَّة، وتخطَّت الجرائم التي ترتكبها حكومة نتنياهو اليمينيَّة المألوف حتَّى على الحكومات الصهيونيَّة المتتابعة، وباتت تستخدم حتَّى القوانين لتمرير أطماعها وأطماع ظهيرها اليمينيِّ المتمثِّل في المستوطنين، الذين يمارسون كافَّة صنوف الإرهاب بدعمٍ من قوَّات الاحتلال دُونَ أنْ يحرِّكَ المُجتمع الدوليُّ ساكنًا، أو حتَّى يبديَ استياءه".



وأشارت إلى أن "الصَّمتَ الدوليَّ هو ما دفع الكيان الإسرائيلي لتدمير حلِّ الدولتَيْنِ، والسَّعي نَحْوَ فلسطينيي الـ48، خصوصًا مع مناقشة ما تُسمَّى بـ(اللجنة الوزاريَّة الإسرائيليَّة لشؤون التشريع) في الكيان الصهيونيِّ، مشروع قانون يمنح ما يُسمَّى بوزير الأمن القوميِّ الإسرائيليِّ إيتمار بن جفير سُلطة فرض أوامر اعتقال إداريٍّ جنائيٍّ، في خطوة تستهدف فلسطينيي الـ48، وهي صلاحيَّات غير مسبوقة، حتَّى يسمح القانون المزعوم للمتطرِّف بن جفير بأنْ يقيِّدَ حركة أيِّ شخص ومنْعه من مغادرة مكان سكنِه أو حتَّى السَّفر للخارج، أو حظْر وجوده في منطقة معيَّنة أو إلزامه بالسَّكن في منطقة معيَّنة، وهي خطوةٌ تؤكِّد أنَّ الجانب الصهيونيَّ يسعى إلى تهويد أراضي الـ48".