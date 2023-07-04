موسم استثنائي| بيراميدز يتمسك بنجومه.. مفاوضات الأهلي فشنك.. وهذه حقيقة ضم إمام عاشور

نجح نادي بيراميدز في الظهور بشكل قوي وبات ندا لكبار الأندية المصرية على غرار الأهلي والزمالك ووصل الي نهائيات البطولات القارية والمحلية في كأس السوبر المحلي والكونفدرالية.

فريق بيراميدز يسعي للوصول الي منصات التتويج للمرة الأولي في تاريخه وينافس بقوة على حصد لقب الدوري وكأس مصر فى الموسم الجاري.

نادي بيراميدز استطاع لأول مرة في تاريخه التأهل إلي دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري المصري.

هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز كشف عن تفاصيل جديدة في موسم الصفقات بالدوري المحلي.

بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز: استطاع الفريق السماوي احتلال المركز الثاني في الدوري المصري وذلك بمثابة إنجاز بالنسبة لنا لأننا سنشارك في دوري أبطال أفريقيا لأول مرة.

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز في تصريحات إذاعية : النادي السماوي غير من سياسته، وأصبح من الأندية المتزنة في المصروفات، وتم تقليل حجم الرواتب بنسبة 30%.

تابع هاني سعيد : بيراميدز أصبح سلعة للوكلاء واللاعبين من أجل تجديد عقودهم أو الحصول على عروض قوية أخرى ويتم ربط النادي بإسمه لتحقيق هدفه،

حقيقة مفاوضات بيراميدز لضم إمام عاشور

وعن مفاوضات بيراميدز لضم نجم الزمالك السابق قال: لم يحدث أي تفاوض مع إمام عاشور أو ناديه ميتيلاند الدنماركي كما يتردد، ولم يتم طرح اسمه حتى هذه اللحظة، وكل الامور متاحة.

أضاف هاني سعيد: مصطفى فتحي لاعب مهم داخل صفوف فريق بيراميدز وسوف نقوم بتفعيل بند الشراء الخاص به من نادي التعاون السعودي.

مصير وليد الكرتي ومفاوضات الأهلي لضم ثنائي بيراميدز

استطرد: هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز:

لا نية للاستغناء عن المغربي وليد الكرتي خاصة وأنه من العناصر الهامة لدينا ولا يمكن التفريط فيه وأتمنى احتراف إبراهيم عادل للدوريات الأوروبية ورمضان صبحي مستمر معنا، ولن يغادر في الموسم الجديد.

وقال أيضا: هناك تفاوض مع أحمد فتحي وشريف إكرامي لتجديد عقودهم خاصةً أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز لديه رغبة في استمرارهم.

واختتم حديثه قائلا: التواصل موجود بيننا وبين إدارة النادي الأهلي، ومسؤولو القلعة الحمراء طلبوا من قبل ضم أسامه جلال وإبراهيم عادل وطلبنا 5 ملايين دولار في الثنائي وتعطلت المفاوضات.