مصادرة 19 طن قمح محلي داخل مخازن تجميع أقماح بدون ترخيص بالغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية 19 طن قمح محلى داخل مخازن تجميع أقماح بدون ترخيص فى مركز المحلة الكبرى.

كانت الحملة التى أشرف عليها المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، وضمت مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، استهدفت التفتيش على مصانع الأغذية، وثلاجات حفظ المواد الغذائية ومخازن المواد الغذائية، والمجازر، والمطاعم، لضبط محتكرى السلع الأساسية بمركز المحلة الكبرى، وتم خلالها رصد19 طن قمح محلى حصاد موسم عام 2023 داخل مخازن ومراكز لتجميع الأقماح بدون تصريح.

وتم التحفظ على المضبوطات، ونقلها وتوريدها لإحدى الشون الحكومية.

وحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.