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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد ملاعبة: بعض الغابات انتهى ثلثها بسبب عمليات التخريب وتقطيع الأشجار

الغابات
الغابات

قال الدكتور أحمد ملاعبة أستاذ الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية بالجامعة الهاشمية، إنّ أزمة فقدان الغابات مشهد سيء جدا، مشيرًا إلى أن غابات الأمازون تصنف على أنها رئة الأرض، حيث تنتج كميات هائلة من الأكسجين، وتشهد تجاوزات ضخمة لقطع الأشجار من أجل أغراض متعددة، مثل إنتاج الفحم، وإيجاد مساحات لعمليات البناء والإنشاء وإيجاد أراضي زراعية وأسباب أخرى غير معلومة.

وأضاف "ملاعبة"، خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، ببرنامج "صباح جديد"، أن قطع الأشجار في الأمازون وغيرها من الغابات اعتداء على الطبيعة من باب العدوانية، كما أن هناك صيد الحيوانات وقطف الثمار النادرة الموجودة على الأشجار.

وتابعت: "هذه ليست الغابة الوحيدة في العالم، وكل الغابات في العالم تتعرض لقطع الأشجار وعمليات تدمير وتخريب، وبخاصة الغابات الاستوائية والمدارية، وذلك بأرقام ضخمة جدا تصل إلى 60% من حجم هذه الغابات أو إنتاجها السنوي، والصور الجوية تبين أن نحوًا من ثلث هذه الغابات انتهى بالفعل، وهذا يشكل عبئا ثقيلا على البيئة والتغيرات المناخية، لأن الكربون أصبح سيد تلوث الغازات في الأرض، والذي يسيطر عليه الأشجار التي يقطعها البشر".
 

الغابات التغيرات المناخية غابات الامازون الأكسجين الأشجار

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