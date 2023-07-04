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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التضامن: مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وصلت إلى 529.7 مليار جنيه

برامج الحماية الاجتماعية
برامج الحماية الاجتماعية

قالت ميرفت صبرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه، حيث تضاعفت بنسببة تتجاوز الـ 200%، متابعة: دعم صناديق المعاشات وتكافل وكرامة ومخصصات الرعاية الصحية من أكثر البرامج التي تخصص لها الأموال.

وأضافت "ميرفت صبرين" ، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة “دي إم سي”، أن مصر تبنت منهج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ عام 2016، ولكن الاصلاح الاجتماعي بدأ بالفعل منذ عام 2015، من خلال إطلاق برنامج تكافل وكرامة، متابعة: تكافل وكرامة كان يضم 1.7 مليون أسرة، ولكننا أصحتا الآن 5.2 مليون أسرة.

وأوضحت أن مخصصات الإنفاق على الدعم النقدي ارتفع إلى 31 مليار جنيه، طما أن عدد المستفيدين ارتفع بشكل كبير، لنغطي أكثر من 20 مليون مستفيد، على مستوى الجمهورية.

ونوهت بأن الدولة تعمل على تأهيل حياة سكان العشوائيات وتقديم تأمين صحي شامل، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة، متابعة: لولا تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لأصبحنا نعاني من أزمات كارثية، نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية.

التضامن الامان الاجتماعي برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة الرعاية الصحية

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