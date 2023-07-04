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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد الدبلوماسية العربية يتوجه إلى السويد احتجاجا على حرق نسخة من المصحف

المستشار أحمد الفضالى
المستشار أحمد الفضالى - رئيس حزب السلام ورئيس تيار الاستقلال

أعلن المستشار أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى ورئيس تيار الاستقلال ورئيس وفد الدبلوماسية العربية، عن توجهه إلى دولة السويد، حيث سيلتقى بعدد من المسئولين الحكوميين هناك احتجاجا على قيام شاب سويدى متطرف من أصل عراقى بحرق نسخة من المصحف الشريف، كما سينظم عددا من الفعاليات الرافضة لكل مظاهر التطرف والعنصرية تجاه المسلمين.

وأعرب الفضالى، فى بيان صحفى له، عن شجبه واستنكاره لإحراق شاب سويدى متطرف من أصل عراقى نسخة من المصحف الشريف، مبينا أن هذا الأمر ملىء بالكراهية والتحدى للقيم الإنسانية التى تحث على احترام الديانات والمقدسات.

وقال رئيس حزب السلام الديمقراطى ورئيس تيار الاستقلال ورئيس وفد الدبلوماسية العربية، إن هذا العمل المتطرف يهدف إلى نشر الكراهية، مؤكدا أن السماح بوجود مثل هذه الأعمال المتطرفة يعنى التواطؤ معها.

كان شاب سويدي من أصول عراقية قام بتمزيق نسخة من المصحف الشريف وإضرام النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي يوم الأربعاء الماضي.

المستشار أحمد الفضالى دولة السويد المسؤولين الحكوميين شاب سويدى متطرف المصحف الشريف

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