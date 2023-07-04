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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان: التاريخ يعيد نفسه والعدوان الإسرائيلي يحول جنين لساحة حرب

صدى البلد

اتهم تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، نشر اليوم الثلاثاء، قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتحويل مدينة جنين الفلسطينية إلي ساحة حرب. ففي وسط مدينة جنين وعند المدخل الرئيسي لمخيم اللاجئين في المدينة اهتزت الأرض مع دوي الانفجارات، بحسب وصف تقرير الجارديان. 

وأضاف التقرير: “تناثرت الطرق بأغلفة الرصاص والزجاج المكسور، وامتلأ الهواء بالغاز المسيل للدموع وأعمدة الدخان الأسود من الإطارات المحترقة، وأضرمت النيران لمنع وصول الإسرائيليين ورؤيتهم."

وشهدت جنين، وهي مدينة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بعض أسوأ المعارك في الانتفاضة الثانية، أو الانتفاضة الفلسطينية، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وبعد عقدين من الزمن، عادت الحرب واسعة النطاق إلى شوارع المدينة، حيث ظهرت الصدمات القديمة على السطح للأجيال الأكبر سناً وفتحت أعين الشباب.

احتدم القتال العنيف في مخيم جنين للاجئين، والذي يقطنه حوالي 11000 شخص، منذ الساعات الأولى من يوم أمس، عندما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية المنزل والحديقة، وهي أكبر هجوم وعدوان له في الضفة الغربية المحتلة منذ 20 عامًا.

وتعتبر جنين، موطن أحد أكبر المخيمات في الضفة الغربية والتي أقيمت للفلسطينيين الذين طردوا من منازلهم بعد إعلان قيام دولة الاحتلال، لطالما كانت مركز مقاومة للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 55 عامًا للأراضي الفلسطينية.

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