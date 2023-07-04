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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الجامعة العربية يعقد اجتماعا طارئا لبحث العدوان الإسرائيلي على جنين

اجتماع مجلس الجامعة
اجتماع مجلس الجامعة العربية

بدأت، منذ قليل، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير محمد مصطفى عرفي، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بناءً على طلب دولة فلسطين بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية.

كانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أدانت بأشد العبارات العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على مدينة جنين وما يوقعه هذا العدوان الإجرامي من ضحايا ودمار في سياق استمرار وتصاعد العدوان والاجتياحات الإسرائيلية، واستخدام القوة العسكرية المفرطة بما فيها الطيران ضد العزل في المدن والقرى والمخيمات، إلى جانب ما يرتكبه المستوطنون من اعتداءات و يمارسونه من إرهاب بحماية الجيش الاسرائيلي.

وحملت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها أمس، الاثنين، دولة الإحتلال المسئولية الكاملة عن هذا العدوان وهذه الجرائم بوصفها جرائم حرب وانتهاكا للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية وتقويضا لمساعي ومحاولات إعادة إحياء مسار وآمال السلام الإقليمية والدولية.  

كما حذرت الأمانة العامة، من تبعات هذا العدوان وتداعياته البالغة الخطورة على الأمن والاستقرار بفلسطين والمنطقة.

ودعت المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والدول الأعضاء لتحمل مسئولياتها في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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