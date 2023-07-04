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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل اقتصادية النواب : 3 يوليو حقق أهدافه واتجه بمصر للجمهورية الجديدة

محمد عبد الحميد وكيل
محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، أن 3 يوليو حقق جميع أهدافه وكان فيه انحياز واضح من القوات المسلحة المصرية، وكلل ثورة 30 يونيو بالنجاح مشيراً الى أن بيان 3 يوليو كان واضحاً وحاسماً وفيه استجابة حقيقية لجميع مطالب المصريين المشروعة ثورة 30 يونيو .

وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم، إن بيان 3 يوليو أكد للرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية والعالم كله ، أن ثورة 30 يونيو هى ثورة شعب حماها الجيش وكان في ظهرها للحفاظ على الوطن من الانهيار والحرب الأهلية والتفتت والفوضى والتقسيم، مؤكداً الاهمية الكبيرة لجميع البنود التى تضمنها بيان 3 يوليو والذى تم فيه رسم خارطة طريق جعلت مصر تنجو من مخاطر الفوضى الخلاقة .

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد ، أن ثورة 30 يونيو، ستظل الثورة الشعبية الأهم في تاريخ مصر والعالم كله والذى لايزال يتحدث عن هذه الثورة العظيمة غير المسبوقة فى تاريخ البشرية جمعاء ، مشيداً بالنجاحات الكبيرة التى حققته ثورة 30 يونيو وأنها لو لم تكن حدثت لكان الوطن دفع ثمنا فادحا من أمنه وسلامته واستقراره حتى اليوم موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على الانجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققها لمصر والمصريين والتى جعلت من مصر واحدة من اهم الدول التى لها مستقبل اقتصادى واعد وكبير خلال السنوات القليلة القادمة. 

محمد عبد الحميد لجنة الشئون الاقتصادية ثورة 30 يونيو القوات المسلحة

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