مجلس الجامعة العربية يبدأ اجتماعه بدقيقة حدادا على ضحايا جنين

وقف مجلس جامعة الدول العربية دقيقة حدادا في مستهل اجتماعه الطارئ ودورته غير العادية التي عقدت اليوم، الثلاثاء، بالجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على منطقة جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بناءً على طلب دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على مدينة جنين وما يوقعه هذا العدوان الإجرامي من ضحايا ودمار في سياق استمرار وتصاعد العدوان والاجتياحات الإسرائيلية واستخدام القوة العسكرية المفرطة بما فيها الطيران ضد العزل في المدن والقرى والمخيمات، إلى جانب ما يرتكبه المستوطنون من اعتداءات ويمارسونه من إرهاب بحماية الجيش الإسرائيلي.

وحملت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها أمس، الاثنين، دولة الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذا العدوان وهذه الجرائم بوصفها جرائم حرب وانتهاكا للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية وتقويضا لمساعي ومحاولات إعادة إحياء مسار وآمال السلام الإقليمية والدولية.

كما حذرت الأمانة العامة، من تبعات هذا العدوان وتداعياته البالغة الخطورة على الأمن والاستقرار بفلسطين والمنطقة.

ودعت المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والدول الأعضاء، لتحمل مسئولياتها في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.