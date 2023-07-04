إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الإقليمي بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور باماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الإقليمي -ديرب نجم وتم نقل المصابين الي مستشفي جامعة الزقازيق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الزقازيق الجامعي بإستقبال كلا من "محمد م ف" 23 سنة مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"احمد ر ح" 23 سنة مصابا بإشتباة نزيف بالمخ و"محمد م ح" 24 سنة مصابا بإشتباة نزيف بالمخ و"نهي س ع" 28 سنة مصابا بكدمات وسحجات بالجسم و"عادل س ع" 27 سنة مصابا بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمه لهم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الإقليمي -ديرب نجم وتم نقل المصابين الي مستشفي جامعة الزقازيق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.