انطلاق الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين لبحث الوضع في جنين

انطلق اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية (الاجتماع الطارئ) اليوم، الثلاثاء، بالوقوف دقيقة حداداً على شهداء الشعب الفلسطيني، وذلك بناءً على طلب رئيس الاجتماع السفير محمد مصطفى عرفي، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، رئيس الدورة الحالية الـ 159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين.

جاء عقد هذا الاجتماع لبحث الوضع في مدينة جنين الفلسطينية التي تتعرض لعدوان إسرائيل، وذلك بناءً على طلب فلسطين، وبالتنسيق مع مصر والأردن.

وسيبحث الاجتماع سبل التحرك الفعال على المستوى العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

