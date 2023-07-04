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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنديداً بالعدوان على جنين.. إضراب شامل في الضفة الغربية

صدى البلد

قام المئات من الفلسطينين ،اليوم الثلاثاء، بالإضراب الشامل في أنحاء الضفة الغربية المحتلة اعتراضاً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 10 فلسطينين، وإصابة 100 بينهم 20 في حالة خطيرة.


وشلّ الإضراب، الذي دعت إليه أقاليم حركة "فتح" في المحافظات الشمالية والجنوبية، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير الفلسطينين إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين، واعتباره يوم غضب، بحسب وكالة أنباء فلسطين "وفا".

وشهدت المواصلات العامة في محافظات الضفة إضرابا في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.

كانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها فجر يوم أمس الإثنين، وارتكبت مجزرة أسفرت عن استشهاد ثمانية مواطنين، وإصابة 100 آخرين، بينهم 20 بجروح خطيرة، لترتفع الحصيلة صباح اليوم إلى 10 شهداء، ولا يزال العدوان متواصلا.

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