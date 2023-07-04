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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: الإحتلال منع الأطقم الطبية من دخول جنين لإسعاف المصابين

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

أعلنت منظمة الصحة العالمية إنه تم منع الأطقم الطبية من الدخول إلى مخيم حنين لإسعاف المصابين.

وقال المكتب الإنساني للأمم المتحدة إن ثلاثة أطفال كانوا من بين العشرة الذين قتلوا بعد غارة من قبل القوات الإسرائيلية في معسكر للاجئين في مدينة جنين الفلسطينية.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى إصابة عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال أطلق بشكل متعمد قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه العائلات المتواجدة في ساحة المستشفى، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بالاختناق.

وقبل قليل، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، عن استشهاد 3 أطفال من بين القتلى في العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين.

وعبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن انزعاجه من نطاق العملية العسكرية في مخيم جنين.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها بشمالي الضفة الغربية المحتلة لليوم الثاني على التوالي، وسط استمرار الغارات الجوية والتهجير القسري لمئات العائلات من منازلها، وصمود المقاومة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على جنين، وفق آخر إحصائية من وزارة الصحة، عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة نحو 100 آخرين، بينهم 20 بحال الخطر، إضافة إلى شهيد ارتقى في مدينة البيرة أمس خلال مواجهات اندلعت نصرة لجنين وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي عليها.

ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منازل المواطنين في المخيم، بالتزامن مع الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية لقوات الجيش إلى مداخل المخيم مدعومة بجرافات عسكرية صغيرة الحجم تتناسب مع أزقته وشوارعه.
 

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