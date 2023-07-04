الرعاية الصحية بالأقصر: منظومة التأمين الصحي الشامل إنجاز تاريخي

قال أحمد البرعي، مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، إن منظومة التأمين الصحي الشامل إنجاز تاريخي استطاعت أن تحققه الدولة المصرية، في ظل ما يعانيه العالم من أزمات.

وأكد على أنه لا يقل أهمية عن المشروعات القومية التي يتم تنفيذها مثل تطوير قناة السويس.



وأضاف “أحمد البرعي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة "إكسترا نيوز”، ما حدث جاء نتيجة المتابعة المستمرة من القيادة السياسية والتي سخرت كل الإمكانيات والعقبات، لإتمام مشروع التأمين الصحي الشامل، مؤكدا على أن الارتقاء بصحة المواطن هو النواة التي يرتكز عليها قدرته على التعليم والإنتاج.





وأوضح أن التشغيل التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد بدأ في يوليو 2019، وفي نوفمبر تم إطلاق التشغيل الرسمي في محافظة بورسعيد.







وأكمل: الأهداف الرئيسية للمشروع تتمثل في تحقيق رضا المواطن والمتعاملين، حيث يتم تقييم رضا المواطن عن المنظومة خلال تواجده في أماكن الخدمة، كما أننا نقوم بجمع المعلومات عبر الهاتف للمترددين على الأماكن الصحية، سواء إيجابية أو سلبية.



