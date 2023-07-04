الزراعة × المحافظات.. رصد أي تعديات على الأراضي والتصدي لها خلال إجازة العيد

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 100 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة 27 يونيو وحتى 3 يوليو الجاري.

وكشفت مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة عن الإقبال الكبير على ذبح الأضاحى الخاصة بالمواطنين والجمعيات والمؤسسات الأهلية، خلال عيد الأضحى المبارك مجانا، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 4 أطنان و702 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وهياكل دواجن ومصنعات ومقطعات لحوم وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ذبح 8476 رأس ماشية بالمجازر الحكومية.



وخلال هذا الأسبوع، عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية اجتماعاً مع العاملين بالمديرية، حيث تم التاكيد على الالتزام بالحضور في مواعيد العمل الرسمية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، كما تم التأكيد على المتابعة المستمرة لسير العمل بقطاع الزراعة بالمحافظة خلال الإجازة، وتفعيل دور غرفة العمليات بكل إدارة للحد من التعديات على الأراضي الزراعية، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية لدعم مربي الماشية.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية اجتماعاً مع مديرى الإدارات ورؤساء أقسام حماية الأراضى والإصلاح الزراعي، حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية تتبعها غرف فرعية بجميع مراكز المحافظة والإصلاح الزراعي تكون مهمتها متابعة أعمال حماية الأراضى وتنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات قد تحدث على مدار الساعة، حيث تمت إزالة 28 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ حملات مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها ضبط 10 أطنان و129 كيلو من اللحوم الحية والمجمدة، والأسماك، والدواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها كميات مجهولة المصدر، وذلك خلال شهر يونيو.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمركزي: كوم حمادة، ووادى النطرون، كما استقبلت الدكتور حسام رجب راشد، بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد اجتماعا مع مندوبى غرفة عمليات حماية الأراضي بالمديرية، لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها خلال إجازة العيد، كما واصلت متابعة توريد القمح للصوامع والشون، ومتابعة زراعات: القطن والأرز وعباد الشمس، وتوزيع الأسمدة، كما تم عقد اجتماع تنسيقي مع ممثلي المراقبة العامة للتنمية والتعاون الزراعي بشرق القناة لمناقشة مشكلات المتغيرات المكانية بشرق القناة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط متابعة زراعات القطن، كما تم عقد اجتماع مع جهاز غرفة العمليات واللجان المشكلة للمتابعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، كذلك تم المرور على الزراعات ومتابعة الجمعيات الزراعية، كما واصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء مكافحة القوارض بنطاق مدينة شرم الشيخ، وتوزيع الطعوم الخاصة بمكافحة القوارض، كما تمت متابعة الصوب الزراعية، وأعمال حماية الأراضي، كما تم تشكيل فرق عمل لمتابعة جميع الأعمال والأنشطة الزراعية خلال إجازة العيد.

بينما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم اجتماعاً مع قيادات المديرية لمتابعة سير العمل خلال إجازة العيد، كما تم تفقد الحقول، ومتابعة أعمال حماية الاراضي، والمحاصيل المنزرعة.

كما واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، المرور على أسواق الماشية، وأعمال التقصى الوبائي النشط، فضلا عن تحصين الماشية، وتوعية مربى وتجار الماشية بضرورة التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع إنفوجرافا وفيديو باسم: “الزراعة في أسبوع”، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بجميع القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار “أرقام في الزراعة”، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإلكترونية الشهرية الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.