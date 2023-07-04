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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير محضر لطالب ثانوي بسيناء قام بتصوير ورقة الأسئلة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة في سيناء

أعلنت غرفة عمليات المركزية بديوان عام محافظة شمال سيناء،  عن تحرير محضر لطالب قام بتصوير ورقة  الأسئلة ، في أحد لجان امتحانات الثانوية العامة2023م، بشمال سيناء.
 
وأعلنت الغرفة أن مراقبي اللجنة الامتحانية بمدرسة رمانة الثانوية المشتركة بشمال سيناء ، قد حرر محضرا لطالب قام بتصوير ورقة الأسئلة وتم إخطار غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة. 


٢٨٩ طالبا وطالبة :


وقد تغيب طالب عن أداء امتحان الاستاتيكا من اجمالي عدد الطلبة والبالغ 289 طالبا وطالبة ، ولم ترد للغرفة أي شكاوى بخصوص سير وانتظام الامتحانات. 

وفي نفس السياق..تم تسليم كتب المفاهيم بجميع اللجان كما تم تطهير اللجان قبل الامتحان.

 

وقد ابدى طلبة الثانوية العامة بسيناء عن فرحتهم لسهولة أسئلة امتحان الاستاتيكا، وانها جاءت من المنهج الدراسي لهذا العام وفي متناول الطالب المتوسط .

 
وانطلقت اول أمس  الأحد  ، امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023  عقب اجازة عيد الأضحى،  بمادة الفيزياء . 

 

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