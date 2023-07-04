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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة سرقة سلاحف نادرة من حديقة حيوان بريطانية

سرقة سلاحف نادرة
سرقة سلاحف نادرة من حديقة حيوان بريطانية

تبحث الشرطة عن لصوص اقتحموا حديقة حيوان في المملكة المتحدة، لسرقة زوجًا من السلاحف المهددة بالانقراض. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، لاحظ الموظفون في Dudley Zoo أن سلاحف Coahuilan Box "النادرة للغاية" لم تكن في حظائرهم صباح يوم السبت (1 يوليو) قبل تنبيه السلطات.

ووصلت شرطة ويست ميدلاندز إلى مكان الحادث مع الوحدة الوطنية لجرائم الحياة البرية للتحقيق في "سرقة مستهدفة".

 سرقة سلاحف نادرة من حديقة حيوان بريطانية

لكن الأمر استغرق يومين قبل أن يحدد أحد أفراد الجمهور أخيرًا الزواحف المفقودة في ملعب للأطفال على بعد حوالي ثلاثة أميال في تيبتون ، ويست ميدلاندز.

وقال متحدث باسم حديقة الحيوان: "يسعدنا الإعلان عن العودة الآمنة لسلاحفتي Coahuilan Box، شكراً جزيلاً لكل من شارك منشوراتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وساعدنا في استعادتها بسرعة كبيرة.

وأضاف المتحدث:  "تم العثور على الزوجين من قبل أحد أفراد الجمهور على بعد ثلاثة أميال بالقرب من ملعب في تيبتون وتم إعادتهما إلى حديقة الحيوان بعد التاسعة صباحًا مباشرة."

سلاحف مهددة بالانقراض لصوص حديقة حيوان المملكة المتحدة

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