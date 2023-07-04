يراهن المقامرون الفاسدون على الإنترنت بآلاف الجنيهات على بقاء طاقم غواصة تيتانيك.

وفقًا لما ذكرته Mother Jones ، راهن الناس بما لا يقل عن 300 ألف دولار (235 ألف جنيه إسترليني) باستخدام منصة التشفير Polymarket على مصير غواصة OceanGate ، التي انفجرت في طريقها إلى حطام تيتانيك.

مراهنات غير أخلاقية حول العثور على بقايا غواصة تيتانيك

حددت صفحة وصف الرهانات، قواعد الرهانات التي ستظهر، والتي تنص على ما يلي: "لأغراض هذا السوق ، ليس من الضروري أن يتم إنقاذ السفينة أو استردادها فعليًا ليتم اعتبارها" تم العثور عليها ".

"إذا تم العثور على قطع ، ولكن ليس المقصورة التي تحتوي على ركاب السفينة ، فلن يكون ذلك كافياً لهذا السوق للإجابة على" نعم "."

وأخبر أحد المقامر ، ويدعى ريتش ، المنفذ أنه جنى حوالي 3250 دولارًا (2550 جنيهًا إسترلينيًا) من خلال المراهنة ، مما جعله مبررًا للدفاع الأخلاقي.