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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مراهنات غير أخلاقية حول العثور على بقايا غواصة تيتانيك

مراهنات غير أخلاقية
مراهنات غير أخلاقية حول العثور على بقايا غواصة تيتانيك

يراهن المقامرون الفاسدون على الإنترنت بآلاف الجنيهات على بقاء طاقم غواصة تيتانيك.

وفقًا لما ذكرته Mother Jones ، راهن الناس بما لا يقل عن 300 ألف دولار (235 ألف جنيه إسترليني) باستخدام منصة التشفير Polymarket على مصير غواصة OceanGate ، التي انفجرت في طريقها إلى حطام تيتانيك.

مراهنات غير أخلاقية حول العثور على بقايا غواصة تيتانيك

حددت صفحة وصف الرهانات، قواعد الرهانات التي ستظهر، والتي تنص على ما يلي: "لأغراض هذا السوق ، ليس من الضروري أن يتم إنقاذ السفينة أو استردادها فعليًا ليتم اعتبارها" تم العثور عليها ".

"إذا تم العثور على قطع ، ولكن ليس المقصورة التي تحتوي على ركاب السفينة ، فلن يكون ذلك كافياً لهذا السوق للإجابة على" نعم "."

وأخبر أحد المقامر ، ويدعى ريتش ، المنفذ أنه جنى حوالي 3250 دولارًا (2550 جنيهًا إسترلينيًا) من خلال المراهنة ، مما جعله مبررًا للدفاع الأخلاقي. 

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