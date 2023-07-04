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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول محطة تتقاطع مع الدائري.. الاستعداد لافتتاح المرحلة الجديدة من الخط الثالث للمترو

محطات الخط الثالث
محطات الخط الثالث للمترو

تستعد وزارة النقل لافتتاح  المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، بعد قرب الإنتهاء من التشطيبات النهائية للمحطات.

 

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن الخط الثالث للمترو .


1.  المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على عدد 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولاً إلى الطريق الدائرى ، وفرعه جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة

2.  جاري العمل على قدم وساق في الجزء الثانى من المرحلة الثالثة 3B  والذي يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج ويشتمل على 6 محطات[ محطة نفقية ( السودان) عدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى القومية العربية – محطة الطريق الدائري و التي  سيتم ربطها مع مشروع أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري  لتحقيق تبادل الخدمة بينهما ) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) ].

 

3. جاري العمل على قدم وساق في تنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الثالثة(3C) والذي يمتد بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل  وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات [3محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل ) ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتين علويتين ].
 

4. سبق وتم التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو(3A )   بالركاب  والتي تمتد من محطة العتبة وحتى محطة الكيت كات بطول 4كم  و التي  تشتمل علي (4) محطـات نفقية هي  ( ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات ).


5.  الخط الثالث للمترو يعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة وقد تم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل منه بطول حوالى 24 كم و19 محطة وجاري تنفيذ باقي الخط الذي يعتبر حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ، كما يشتمل هذا الخط على أكبر ورشة في الشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة 65 فدانا ومجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطار. كما أن الخط الثالث سينقل عند اكتماله 1.5 مليون راكب/ يوميا.

 

6. . يدير الخط الثالث بكافة مراحله شركة RATP DEV الفرنسية  المتخصصة في إدارة وتشغيل مترو الأنفاق والتي تعمل في 13 دولة في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وأسيا من خلال أكثر من 100 شركة علاوة على خبرتها الطويلة كمشغل لشبكة النقل في العاصمة باريس والتى تصل إلي 120 عاماً وتصدرها المرتبة الخامسة عالمياً في هذا المجال.

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