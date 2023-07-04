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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حلف الناتو يمدد ولاية ينس ستولتنبرج لمدة عام

صدى البلد

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم  تمديد فترة ولاية سكرتير عام الحلف ينس ستولتنبرج لمدة عام آخر حتى الأول من أكتوبر 2024.


وحسب الموقع الرسمي لحلف الناتو، سيصادق على القرار رؤساء دول وحكومات الناتو في القمة المقرر عقدها الشهر الجاري في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا.


وتوجه أعضاء الناتو بالشكر للأمين العام على قيادته والتزامه، الأمر الذي كان حاسما في الحفاظ على الوحدة عبر المحيط الأطلنطي في مواجهة التحديات الأمنية غير المسبوقة.
وقال ستولتنبرج: "يشرفني قرار حلفاء الناتو تمديد فترة ولايتي كأمين عام. ضمنت الرابطة عبر الأطلسي بين أوروبا وأمريكا الشمالية حريتنا وأمننا لما يقرب من خمسة وسبعين عاما، وفي عالم أكثر خطورة، أصبح تحالفنا العظيم أكثر أهمية من أي وقت مضى". 


وكان من المقرر أن تنتهي ولاية ستولتنبرج العام الماضي إلا أنه ظل مستمرا في منصبه في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية.. وتعد هذه المرة الرابعة التي يتم فيها تمديد فترة ولاية ستولتنبرج الذي تولى المنصب منذ عام 2014.

 

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