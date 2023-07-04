وفد صحة النواب يتفقد مستشفى السويس العام والحميات

قام وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية تفقدية لمستشفى السويس العام بصحبة الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ.

وكان في استقبال الوفد مدير مستشفى السويس العام الدكتور أحمد نوح.



واصطحب نوح الوفد البرلماني في جوله تفقدية داخل أروقة المستشفى العام، الذي يحتوي على 6 مبانٍ أساسية تشمل جميع الأقسام.

وتفقد الوفد أقسام قسطرة القلب ورعاية وقسم الحروق وقسم الكلى ومبنى الأشعة بمستشفى السويس العام وبنك الدم وأقسام الرمد والرعاية والطوارئ.



وتفقد الوفد البرلماني أحوال المواطنين المترددين على مستشفى السويس العام في الأقسام المختلفة، للوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمه للمواطنين، وكذلك بنك الدم وغرف العلاج ووحدة الفشل الكلوي.

وتحدث أعضاء لجنة الصحه بالبرلمان مع هيئة التمريض والأطباء لمعرفة المعوقات التي تواجههم للعمل على حلها.



كما تفقد الوفد البرلماني من لجنة الصحة، مستشفى حميات السويس، وتفقد مشروع استحداث مراكز الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات السويس.

واصطحب الوفد الدكتورة داليا عامر، مدير مستشفى الحميات، وقامت بشرح تفصيلي للوفد لما تحتويه المباني في مستشفى الحميات، وكذلك بعض الأقسام التي لم تعمل حتى الآن والمدة المقترحة للانتهاء من أعمال الأقسام المختلفة داخل حميات السويس.

يذكر أن وفدا برلمانيا من لجنة الصحة بمجلس النواب يقوم بزيارة ميدانية لمحافظة السويس

لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي، والتي تتضمن محافظات “بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - جنوب سيناء - الأقصر - أسوان”، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنة الصحة وكيل اللجنة النائب محمد الوحش، والنائبة سهير عبد الحميد، والنائبة إيناس عبد الحليم، والنائبة أمنية رجب، والنائب محمود أبو الخير، والنائبة ميرفت عبد العظيم، والنائب محمود العزب، والنائب أحمد دندش، والنائب محمود مشعل، والنائبة سمر سالم.

