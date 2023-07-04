شِفتِي طبَقّت ومش عارفة أنطق| صدمة بسبب الإعلامية أميمة البدري.. وطبيب يكشف مفاجأة 

تعرضت مراسلة قناة DMC، أميمة البدري، لموقف غير محمود، حيث أعلنت فجأة عن فقدها النطق عبر حسابها على موقع فيسبوك، وذلك بعد تعرضها لأزمة نفسية حادة.



السلوك الصوتي للإنسان

وأكد طبيب أن الحالة التي تعاني منها تسمى "بحة الصوت النفسي" أو "فقدان الصوت النفسي"، وأن السلوك الصوتي للإنسان يتأثر بتغير حالته النفسية. وأوضح الطبيب أن الحزن قد يكون السبب وراء فقدان النطق في مثل هذه الحالات.

تغيرات سلبية في جودة الصوت

وأوضح الدكتور وليد هندي، المتخصص في اضطرابات الصوت، أن فقدان الصوت هو أحد الاضطرابات التي تحدث في الصوت وتسبب تغيرات سلبية ومفاجئة وقوية في جودة الصوت، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور بحة في الصوت أو فقدانه بالكامل.

وأشار إلى أن هذه الحالة تحدث عندما يمر الإنسان بحالة حزن أو يصاب بالاكتئاب الشديد، أو يتعرض لأزمة نفسية، أو يعاني من الإجهاد والإنهاك الجسدي والعصبي.





قابلة للعلاج



وعن توفر علاج لهذه الحالة، أكد الطبيب أن هذه الحالة مؤقتة قد تمتد لأيام ولكن لها علاج.

يذكر أن البدري أعلنت عبر حسابها بموقع فيسبوك فقدها النطق وكتبت: "أنا محتاجة حد يساعدني أرجوكم أنا فجأة فقدت النطق مش عارفة أنطق ولا أتكلم وشفتي طبقت زي البكم والصم وصوتي مش طالع ومش قادرة أخد نفسي أنا خايفة ومش عارفة أعمل ايه.. أنا تعبانه جدا ومش قادرة أنا مخضوضة من اللي حصل لي".

وقدمت البدري الشكر إلى جمهورها، وطلبت منه الدعاء لها ومساعدتها، ونشرت صورة لمجموعة من التحاليل.