الأردن .. نمو الناتج المحلي 2.8% في الربع الأول من 2023

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للأردن بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت بيانات دائرة الإحصاءات الرسمية الحكومية في الأردن اليوم الثلاثاء، إلى أن التقديرات الأولية أظهرت أن جميع القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقادت قطاعات الزراعة والصيد والغابات وصيد الأسماك والإنشاءات والنقل والتخزين والاتصالات والصناعات التعدينية هذه الزيادة.

وعلى صعيد آخر، أغلقت البورصة الأردنية اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.74%، لتصل عند مستوى 2465.31 نقطة.

وبحسب بيان البورصة، بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.0 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2999 صفقة.