إصابة سيدتين في حادث انقلاب توك توك ببئر العبد

أصيبت سيدتان، بينهما سيدة مسنة، بإصابات متنوعة في حادث انقلاب مركبة توكتوك في احدى قرى مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء، نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتم نقلهما للمستشفى للعلاج، واخطرت الأجهزة المعنية بالحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة شمال سيناء ،إخطارا يفيد بانقلاب توكتوك بدون لوحات معدنية أثناء سيره في أحد شوارع قرية نجيلة في مركز بئر العبد، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

٦٤ سنة

حيث أسفر الحادث عن إصابة كل من، فرحانة إبراهيم، 64 سنة، من قرية قاطية ببئر العبد، باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي بالجبهة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، كما أصيبت سامية محمد ، 40 سنة، من قرية قاطية في بئر العبد، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم .

تم نقل المصابتان إلى مستشفى بئر العبد النموذجي بسيارة إسعاف لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.